Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП
Банки решили запустить денежные переводы между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Сервис позволит перечислять средства мгновенно, в том числе в выходные и праздничные дни, пишет газета «Известия».
Первыми функционал опробовали «Райффайзенбанк» и «Делобанк». Позднее к ним планируют присоединиться в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», «Почта Банке», «МТС-Банке» и Росбанке.
В настоящий момент платежи между компаниями проводятся только в рабочее время в будни. И B2B-платежи идут от нескольких часов до дней.
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