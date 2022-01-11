Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП

09:53, 11 января 2022, ПАИ

Банки решили запустить денежные переводы между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Сервис позволит перечислять средства мгновенно, в том числе в выходные и праздничные дни, пишет газета «Известия».

Первыми функционал опробовали «Райффайзенбанк» и «Делобанк». Позднее к ним планируют присоединиться в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», «Почта Банке», «МТС-Банке» и Росбанке.

В настоящий момент платежи между компаниями проводятся только в рабочее время в будни. И B2B-платежи идут от нескольких часов до дней.