До конца 2022 года на «Госуслугах» появится около 70 федеральных сервисов

10:06, 11 января 2022, ПАИ

На портале госуслуг до конца года появится порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг. Ещё 100 региональных сервисов станут доступны в электронном виде. До того их можно было получить только при личном посещении органов власти или их сайтов.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на рост цифровизации и развитие IT-отрасли в целом значительно повлияла пандемия. «В России очень высокие позиции в этой сфере, поэтому мы перепрыгиваем через несколько ступеней, догоняем и обгоняем страны-лидеры. Импортозамещение будет стремительно происходить не только для инфраструктуры, но и для ПО, в котором от 60 до 100% также готовы к импортозамещению по всем направлениям спектра», - отметил Чернышенко.

Компании IT-отрасли получают необходимые меры поддержки от государства. Сформирован и запущен новый пакет мер поддержки IT-отрасли. В него вошли более десятка инициатив. С учетом этих мер поддержки доля отечественного оборудования связи к 2025 году составит более 50%.

Планируется, что к 2024 году у 85 % россиян будет оформлена учётная запись на «Госуслугах». 60 % смогут использовать электронную подпись для подписания документов. При этом 100 % писем от государственных органов будут в электронном виде.

Значимость процессов цифровизации для Псковской области отметил и. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. «Ещё несколько лет назад мы не могли подумать о том, что выбирать продукты можно будет через интернет, а дети смогут получать образование онлайн. Но сегодня мы с уверенностью можем сказать, что цифровизация образования в Псковской области одна их лучших в стране», - сказал Рахманов.

В то время как коронавирус повлиял на развитие IT-индустрии, туризм считался отраслью, которая от него пострадала. Сейчас происходит активное восстановление внутреннего туризма. Реализация 53 проектов позволит создать от 15-20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток — до 10,5 млн человек. В 2022 году по 10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы.

С начала 2021 года в Псковской области побывали более 250 тысяч туристов, а в учреждениях культуры - более 900 тысяч человек.