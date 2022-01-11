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Общество

До конца 2022 года на «Госуслугах» появится около 70 федеральных сервисов

На портале госуслуг до конца года появится порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг. Ещё 100 региональных сервисов станут доступны в электронном виде. До того их можно было получить только при личном посещении органов власти или их сайтов. 

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на рост цифровизации и развитие IT-отрасли в целом значительно повлияла пандемия. «В России очень высокие позиции в этой сфере, поэтому мы перепрыгиваем через несколько ступеней, догоняем и обгоняем страны-лидеры. Импортозамещение будет стремительно происходить не только для инфраструктуры, но и для ПО, в котором от 60 до 100% также готовы к импортозамещению по всем направлениям спектра», - отметил Чернышенко.

Компании IT-отрасли получают необходимые меры поддержки от государства. Сформирован и запущен новый пакет мер поддержки IT-отрасли. В него вошли более десятка инициатив. С учетом этих мер поддержки доля отечественного оборудования связи к 2025 году составит более 50%. 

Планируется, что к 2024 году у 85 % россиян будет оформлена учётная запись на «Госуслугах». 60 % смогут использовать электронную подпись для подписания документов. При этом 100 % писем от государственных органов будут в электронном виде. 

Значимость процессов цифровизации для Псковской области отметил и. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. «Ещё несколько лет назад мы не могли подумать о том, что выбирать продукты можно будет через интернет, а дети смогут получать образование онлайн. Но сегодня мы с уверенностью можем сказать, что цифровизация образования в Псковской области одна их лучших в стране», - сказал Рахманов.

В то время как коронавирус повлиял на развитие IT-индустрии, туризм считался отраслью, которая от него пострадала. Сейчас происходит активное восстановление внутреннего туризма. Реализация 53 проектов позволит создать от 15-20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток — до 10,5 млн человек. В 2022 году по 10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы.

С начала 2021 года в Псковской области побывали более 250 тысяч туристов, а в учреждениях культуры - более 900 тысяч человек.

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