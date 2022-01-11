Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

10:12, 11 января 2022, ПАИ

Двукратный олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Анатолий Алябьев скончался на 71-м году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Союзе биатлонистов России.

Причина смерти, а также дата и место похорон не уточняются.

Анатолий Алябьев родился 12 декабря 1951 года в деревне Данилково Вологодской области. С первого класса зимой ходил на лыжах в соседнюю деревню Макарцево, где располагалась начальная школа. С 12 лет отец стал доверять ему ружьё.

После окончания школы поступил на отделении физвоспитания Вологодского педагогического училища. Затем работал учителем физкультуры в селе Верховажье. После призыва на военную службу выступал за СКА/Ленинград. По настоянию тренера перешел из лыжных гонок в биатлон.

В 1979 году стал чемпионом СССР на дистанции 20 километров. На зимней Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде (США) выиграл два золота – в индивидуальной гонке на 20 километров и в эстафете 4х7,5 километра, а также бронзу в спринтерской гонке на 10 километров.

После Олимпиады-1980 завоевал две бронзы чемпионатов мира 1981 и 1982 годов.

В качестве тренера участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 1998 года.

Подготовил 43 мастеров спорта, трёх мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.