Помещение для бизнеса предлагают приобрести псковичам в доме на улице Завеличенской

10:46, 11 января 2022, ПАИ

«Псковжилстрой» предлагает последнее коммерческое помещение в доме №17 на улице Завеличенской.

Помещения разной площади и разного назначения имеют общую площадь 179,66 квадратного метра. Использовать помещение можно под медицинский центр, фитнес-клуб, детский развивающий центр или частный детский сад. Кроме того, там может расположиться продуктовый магазин или салон красоты.

Дом находится в районе Завеличья с развитой инфраструктурой. Рядом расположены жилые дома, школы и детский сад. Стоимость 70 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдаётся в первом квартале 2022 года. Посмотреть помещения можно в любое удобное для покупателей время.

По всем вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.