Строительство школы на улице Заслонова в Великих Луках завершат к декабрю 2022 года

10:24, 11 января 2022, ПАИ

Строительство школы на улице Заслонова в Великих Луках завершат к декабрю 2022 года, сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Финансовые средства, выделенные из федерального и областного бюджетов на строительство школы на 800 мест в городе Великие Луки на 2021 год, освоены в полном объём, сообщили в комитете и подчеркнули, что таким образом данный объект относится к выполненным в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году.

Школа на 800 учеников на улице Заслонова возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» направления «Образование». Завершить строительство и запустить общеобразовательное учреждение в эксплуатацию планировалось до 1 сентября 2022 года.

Заместитель начальника управления образования Инна Репях ранее сообщала, что школа должна стать не просто социокультурным, но и спортивным центром. «Учреждение будет отличаться от других школ города своим масштабом, наполненностью, наличием бассейна, спортивных залов. Внутри школы будут научно-исследовательские лаборатории, дети смогут заниматься программированием, робототехникой – тем, что нужно современному ребёнку», – отмечала она.