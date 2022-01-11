В столовой российской школы готовили запеканку с помощью дрели

10:41, 11 января 2022, ПАИ

Необычный способ приготовления творожной запеканки выбрали в Центре образования села Лаврентия на Чукотке. Для взбивания творога работники столовой решили использовать электродрель с насадкой для строительного миксера. За такой креатив наказали руководителя образовательной организации и юридическое лицо, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку после того, как в мессенджере были опубликованы фотографии, на которых запечатлён процесс приготовления творожной запеканки в школьной столовой с использованием не предназначенных для этого предметов.

В ходе проверки выяснилось, что строительный миксер – не единственный не предназначенный для применения на кухне предмет, который использовали повара. Они также пользовались небезопасной посудой из алюминия.

В результате в отношении директора образовательного учреждения возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а в отношении юридического лица – по части 2 статьи 6.7 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ). Они были оштрафованы на три и 110 тысяч рублей соответственно.