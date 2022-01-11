Псковский врач рассказала об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»

10:47, 11 января 2022, ПАИ

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Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма остаётся высокой, сообщила и. о. заведующего 1-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы врач-педиатр Диана Бикмуллина в комментарии «Псковской правде».

Диана Бикмуллина рассказала, что опасения о неэффективности вакцин против нового штамма «омикрон», возникли из-за мутаций, обнаруженных в спайк-белке коронавируса. «Это белок-шип, с помощью которого вирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины», – объяснила она.

По словам медика, в Роспотребнадзоре придерживаются мнения о том, что все существующие в России вакцины от коронавируса обеспечивают защиту от нового штамма «омикрон». «Мы видим, что болезнь у ранее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна мобилизоваться и вывести на этап выздоровления намного быстрее. Мы, врачи, к привитым людям относимся как к прогностически благополучным», – отметила Диана Бикмуллина.