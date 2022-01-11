Дедовичское предприятие задолжало сотрудникам 250 тысяч рублей
Прокуратурой Дедовичского района проведена проверка исполнения требований трудового законодательства, в ходе которой в деятельности ООО «УК «КГВ-Строй» выявлены нарушения федерального законодательства в части невыплаты заработной платы, сообщили в областной прокуратуре.
Сотрудникам не выплатили в полном объёме заработную плату за октябрь-ноябрь 2021 года. Общая сумма задолженности по заработной плате перед большинством сотрудников составляла 250 тысяч рублей.
По результатам проверки в адрес директора управляющей компании внесли представление с требованием об устранении выявленных нарушений и погашении задолженности. В отношении виновного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении, которое направили для рассмотрения в Государственную инспекцию труда.
В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
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