Дедовичское предприятие задолжало сотрудникам 250 тысяч рублей

10:55, 11 января 2022, ПАИ

Прокуратурой Дедовичского района проведена проверка исполнения требований трудового законодательства, в ходе которой в деятельности ООО «УК «КГВ-Строй» выявлены нарушения федерального законодательства в части невыплаты заработной платы, сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудникам не выплатили в полном объёме заработную плату за октябрь-ноябрь 2021 года. Общая сумма задолженности по заработной плате перед большинством сотрудников составляла 250 тысяч рублей.

По результатам проверки в адрес директора управляющей компании внесли представление с требованием об устранении выявленных нарушений и погашении задолженности. В отношении виновного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении, которое направили для рассмотрения в Государственную инспекцию труда.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.