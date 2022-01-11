Двух российских шпионов задержали в Латвии
Спецслужбы Латвии задержали двух человек, подозреваемых в работе на российскую разведку, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.
По данным Службы государственной безопасности, подозреваемые много лет передавали российской военной разведке информацию об оборонном секторе Латвии. Встречи проходили на территории России.
Задержание состоялось в 2021 году. Подозреваемые арестованы. Расследуются два уголовных дела.
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