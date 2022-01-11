Технопарк «Кванториум Псков» проводит бесплатные занятия для детей

11:29, 11 января 2022, ПАИ

В детском технопарке «Кванториум Псков» завершается набор на бесплатное обучение с января по май 2022 года на начальном уровне. На курсы приглашаются дети от 12 до 18 лет. Вступительных испытаний нет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Кванториума.

Еще можно успеть записаться на занятия по виртуальной и дополненной реальности в дневное время (с 10 до 12:00) по средам и пятницам. На этом курсе школьники будут заниматься 3D-моделированием, созданием стикеров и масок для соцсетей, разбираться, как сделать свою игру.

Также еще остались места в группе Промробоквантума - это направление, где дети постигают основы робототехники, конструируют и программируют роботов. Занятия будут проходить по средам и пятницам с 17:15 до 19:15. Желающие могут присоединиться и к группе Геоквантума (среда и пятница, 17:15-19:15). На этом направлении ребята научатся разрабатывать интерактивные карты, создавать 3D-макеты местности, анализировать спутниковые изображения и пилотировать квадрокоптеры для съемки местности. А более подробно изучить принцип работы беспилотных летательных аппаратов, собрать и запрограммировать собственный квадрокоптер можно на занятиях в Аэроквантуме по вторникам и четвергам с 14:45 до 16:45.

Помимо учебы на основных направлениях кванторианцы и все желающие могут посещать бесплатные занятия по английскому языку по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00. Курс имеет уклон в техническую сферу, но подойдет и для тех, кто хочет подтянуть уровень языка.

Оставить заявку на любое из представленных направлений можно по ссылке: https://clck.ru/Z9Lsh.

Занятия начнутся ориентировочно с 18 января (зависит от набора групп).