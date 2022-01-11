Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в январе

11:31, 11 января 2022, ПАИ

Подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце января – начале февраля. Об этом сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Абсолютно уверен, что до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый подъём заболеваемости штаммом «омикрон», – сказал он.

Однако Денис Логунов отметил, что летальность у «омикрона» ниже в 4-17 раз, чем у предыдущих вариантов вируса.

«Негативные моменты – это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть — количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до трёх раз. Это в ЮАР или Англии… Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь, также снижена в 4-17 раз», – заявил учёный.