Рассматривается вопрос строительства школы в деревне Родина Псковского района

11:40, 11 января 2022, ПАИ

В деревне Родина Псковского района рассматривается вопрос строительства школы. Об этом заявили представители комитета по образованию Псковской области, отвечая на вопрос местной жительницы в комментариях в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам представителей комитета, в 2022 году будет введено 1350 новых мест в общеобразовательных учреждениях Пскова. Сейчас в Пскове идет строительство двух школ.

«Конкретные сроки строительства школы в деревне Родина Псковского района не определены. Вопрос строительства школы находится в проработке. При выделении дополнительных федеральных средств Псковской области по данной программе вопрос строительство новой школы будет рассмотрен», - написали в комментариях.