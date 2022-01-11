В Пскове возобновляет работу сервис «Запись к врачу»

11:30, 11 января 2022, ПАИ

Сервис «Запись к врачу» в Пскове возобновит свою работу с сегодняшнего дня. Об этом сообщили специалисты комитета по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос псковички в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Система только начинает работать. Следите за наполнением сайта и расписанием работы врачей или запишитесь к врачу по телефону регистратуры», – сообщили в комитете.

Ранее на сайте губернатора Псковской области Михаил Ведерникова и в социальных сетях появлялись многочисленные жалобы на сбои в работе сервиса. После выбора поликлиники сайт выдавал надпись «нет доступных специалистов» и предлагал выбрать другую поликлинику. Судя по ответам специалистов, ошибки в работе сервиса наблюдались из-за перенастройки информационной системы сайта.