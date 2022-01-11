Эксперты назвали самые востребованные в России автомобили с пробегом

11:52, 11 января 2022, ПАИ

Эксперты «Авито Авто» провели исследование и выяснили, какие автомобили с пробегом пользовались наибольшим спросом у россиян в 2021 году.

Так, самым популярным подержанным автомобилем в России по итогам 2021 года стала отечественная Lada Priora. Второе место заняла Lada-2114 Samara, а третье – Lada Granta.

Автомобили Lada Kalina и Ford Focus находятся на четвертой и пятой строчках соответственно. Lada-2107, как и в прошлом году, заняла шестую строчку. Hyundai Solaris и Kia Rio поднялись в рейтинге на одну позицию и заняли седьмое и восьмое места соответственно. Замыкают топ-10 по итогам 2021 года Lada-2110 и Lada 4×4 (Нива).

Отмечается, что в прошедшем году продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по России выросли на 4,6 % по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость подержанной машины за год выросла на 20,8 % и составила 349 тысяч рублей.