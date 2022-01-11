В Псковской области девятый день подряд фиксируется менее 100 новых случаев заражения COVID-19
В Псковской области девятый день подряд фиксируется менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, за последние сутки коронавирус подтвердили у 79 человек, всего в регионе коронавирусной инфекцией заразилось 72 322 человека.
Выздоровело 68 600 пациентов (за сутки – 29), умерло 1 322 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 725 893 теста на коронавирус (за сутки – 1006).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.