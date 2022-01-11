46-е место заняла Псковская область в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2021 года

12:06, 11 января 2022, ПАИ

46-е место заняла Псковская область в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2021 года. Псковская область, набрав 61,9 балла, вошла в «серебряную» группу рейтинга с условным названием «Крепкие профи». Рейтинг сформировали специалисты журнала о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Это уже седьмое ежегодное исследование, посвященное развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

С начала 2021 года Псковскую область посетили больше 250 тысяч туристов, а в учреждениях культуры побывали более 900 тысяч человек.

В этом году критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и туристического потенциала, популярности среди отечественных и иностранных туристов являются: уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры; доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона; развитие санаторно-курортной отрасли региона; популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней; популярность региона у иностранцев: число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; туристская уникальность и привлекательность региона: количество объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр; уровень преступности в регионе: количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения региона; интерес к региону в интернете как к месту отдыха.

Как и раньше, в соответствии с принципами работы ЦИК «Рейтинг» в исследовании учитывались мнения и оценки представителей экспертного сообщества – в данном случае специалистов медиагруппы «Отдых в России», в которую входят журнал о внутреннем и въездном туризме и сайт «Отдых в России», несколько туристических порталов, глянцевый журнал и сайт для англоязычной аудитории Tourism & Leisure in Russia.

По каждому из критериев на основе анализа открытых источников и ведомственной статистики за 2020–2021 годы было подготовлено 15 таблиц и проведено соответствующее ранжирование. Первое место в каждой таблице давало 8,5 балла. За каждое последующее место снималось по 0,1 балла. Так, 15 таблиц образовали сводную таблицу, где по сумме баллов, с учетом экспертной оценки, были определены лидеры и аутсайдеры Национального туристического рейтинга.

Всего в рейтинге 85 мест. На первом оказался Краснодарский край, на последнем - Чукутский автономный округ.