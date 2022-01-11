Более 17 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:34, 11 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 17 525 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 января в стране зафиксировано 783 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 25 216 человек.

Всего по состоянию на 11 января в России выявлены 10 684 204 случая заболевания коронавирусом, 9 732 018 человек выздоровело, 317 687 – умерло.