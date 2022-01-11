Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на 28%

Стоимость продовольствия в мире в 2021 году в среднем выросла на 28,1 %. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Отмечается, что прирост оказался самым значительным за последние годы – повышение цен затронуло все основные группы сельхозпродукции, а не только зерно и масло.

Так, цены на злаковые культуры достигли максимума с 2012 года, увеличившись на 27,2 %. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1 % и 31,3 % соответственно. Единственной культурой, стоимость которой снизилась в прошлом году, стал рис – минус 4 %.

Больше всего из продовольствия подорожали растительные масла и сахар. Цены на масла выросли на рекордные 65,8 % за год, на сахар – на 37,5 %, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция подорожала на 16,9 %, мясная – на 12,7 %.

Эксперты связали рост цен с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку. Также на цены повлиял локальный неурожай пшеницы и централизованные закупки в резервы.

В ФАО предупредили, что с учётом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в 2022 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

11 января 2022

Отсутствие катка в Дно объяснили в муниципалитете
11 января 2022

Каток заливают в Острове
11 января 2022

Псковичей просят помочь зооприюту подготовиться к ночному морозу
11 января 2022

Светофоры на четырёх перекрестках в Пскове оборудовали бело-лунными сигналами
11 января 2022

Почти 923 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
11 января 2022

Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на 28%
11 января 2022

Псковичи чуть не остались без отопления и горячей воды в преддверии Нового года
11 января 2022

Более 17 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...