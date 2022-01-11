Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на 28%

12:44, 11 января 2022, ПАИ

Стоимость продовольствия в мире в 2021 году в среднем выросла на 28,1 %. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Отмечается, что прирост оказался самым значительным за последние годы – повышение цен затронуло все основные группы сельхозпродукции, а не только зерно и масло.

Так, цены на злаковые культуры достигли максимума с 2012 года, увеличившись на 27,2 %. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1 % и 31,3 % соответственно. Единственной культурой, стоимость которой снизилась в прошлом году, стал рис – минус 4 %.

Больше всего из продовольствия подорожали растительные масла и сахар. Цены на масла выросли на рекордные 65,8 % за год, на сахар – на 37,5 %, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция подорожала на 16,9 %, мясная – на 12,7 %.

Эксперты связали рост цен с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку. Также на цены повлиял локальный неурожай пшеницы и централизованные закупки в резервы.

В ФАО предупредили, что с учётом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в 2022 году.