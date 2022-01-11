Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

12:48, 11 января 2022, ПАИ

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Авария произошла около дома №5 на улице Вокзальной в 12:05.

60-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина доставлена в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, по данному факту проводится проверка.