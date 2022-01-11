Почти 923 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

12:57, 11 января 2022, ПАИ

922 965 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 243,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 358 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксированы 10 684 204 случая заболевания коронавирусом, 9 732 018 человек выздоровело, 317 687 – умерло.