Светофоры на четырёх перекрестках в Пскове оборудовали бело-лунными сигналами

13:03, 11 января 2022, ПАИ

Светофорные объекты на четырёх перекрестках в Пскове оборудовали дополнительными секциями бело-лунного мигания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, работы выполнены по обращению ОГИБДД УМВД России по городу Пскову согласно новым требованиям ГОСТ Р52289-2019, который регламентирует применение дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Новые секции появились на перекрестках улиц Коммунальной и Рокоссовского, Коммунальной и Западной, Рижского проспекта и улицы Западной и на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гражданской.

Отмечается, что бело-лунные сигналы повышают безопасность дорожного движения и комфорт пешеходов, потому что дополнительно напоминают водителям, намеревающимся совершить поворот, о необходимости уступать дорогу людям, двигающимся на разрешающий сигнал светофора.