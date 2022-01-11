Псковичей просят помочь зооприюту подготовиться к ночному морозу
Псковичей просят помочь разложить сено по будкам в зооприюте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».
В приюте отметили, что разложить сено нужно именно сегодня, пока оно воздушно, не примятое.
«Мы физически не успеваем всем положить охапку сена. На смене две женщины и старенький мужчина. Остальные на основных работах», - отметили в приюте, обращаясь за помощью к неравнодушным.
Во время морозных дней на собак надевают комбинезоны, а гладкошерстных животных заведут в подготовленный вольер с инфракрасным обогревателем.
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