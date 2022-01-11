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Общество

Определён подрядчик для строительства ФОКОТа у школы №20 в Пскове

Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у Естественно-математического лицея № 20 на улице Текстильной, 18 в Пскове выполнит подрядная организация ООО «СТТ». Срок исполнения контракта – 31 августа 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Многофункциональный спортивный комплекс будет включать футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, воркаут-площадку, беговые дорожки и яму для прыжков.

Футбольное поле будет иметь искусственное покрытие и ограждения (мячеуловители). Также будут обустроены секторы за футбольными воротами, боковые зоны, проведены системы поверхностного водоотведения и дренажа.

На стадионе установят уличные тренажеры, воркаут-площадку и трибуну для болельщиков, рассчитанную на 100 посадочных мест. Набор спортивного оборудования включает силовые тренажеры, кардиотренажеры, снаряды для спортивной гимнастики, а также оборудование для волейбольной и баскетбольной площадок.

Кроме того, комплекс будет оснащён кабинками для судей и запасных игроков, автономным туалетом с пандусом для маломобильных групп населения.

Строительство ФОКОТа предусматривает устройство наружного освещения, установку системы видеонаблюдения, благоустройство зеленой зоны и посев газона.

Заказчиком работ выступает Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Строительство проводится за счёт средств, предусмотренных в бюджете Пскова на 2021-2022 годы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».

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