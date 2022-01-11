«Экопром» будет вывозить новогодние ели псковичей с контейнерных площадок
Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») будет вывозить новогодние ели псковичей с контейнерных площадок.
Деревья, использованные для украшения квартир и домов псковичей в новогодние праздники, необходимо вынести на площадку для крупногабаритных отходов. Как и другие габаритные коммунальные отходы, их оттуда заберет спецтехника с самопогрузкой. Никакой дополнительной оплаты за вывоз новогодних елей не потребуется.
Псковичам напоминают, что новогодние ели запрещено выбрасывать в контейнеры для ТКО: это переполнит контейнеры и затруднит выброс обычного бытового мусора. Кроме того, это может вызвать поломку техники, не предназначенной для вывоза крупногабаритных отходов. Хвойные деревья необходимо вынести на площадку для крупногабаритного мусора, а если такой площадки рядом с домом нет, аккуратно сложить их неподалеку от контейнеров.
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