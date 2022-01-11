Каток заливают в Острове

13:22, 11 января 2022, ПАИ

В Острове начался процесс заливки ледового катка на городском стадионе, который расположен около школы № 3 на левобережье реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района со ссылкой на директора МКУ «Стадион» Андрея Крылова.

Планируется, что островичи, желающие провести свободное время с пользой для здоровья, смогут посетить ледовый каток уже 12 января.

Посещение ледовой площадки бесплатное. На неё можно будет прийти со своими коньками или взять их в аренду у работников стадиона в рабочее время с 9:00 до 17:00 при наличии документа, удостоверяющего личность.

Отмечается, что для создания приятной атмосферы на катке будет организовано музыкальное сопровождение.