Европейские специалисты признали клинические испытания «Спутника V»

13:22, 11 января 2022, ПАИ

Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) признали производственные стандарты «Спутника V», заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов. Об этом пишет РИА Новости.

«Эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Отдельно ученый отметил, что в дальнейшем важно гармонизировать стандарты производства Евросоюза, России и Китая.

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.

Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.

