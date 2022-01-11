Отсутствие катка в Дно объяснили в муниципалитете

13:23, 11 января 2022, ПАИ

Директор МУП «Дновский районный рынок» Владимир Кучмистов объяснил, почему в Дно невозможно сейчас сделать каток. Об этом пишет районное издание «Дновец».

По словам Кучмистова, в чьём ведении находится хоккейная коробка на стадионе «Локомотив», каток не получается залить из-за неподходящей для этого погоды и «нерадивых дновцев».

«С середины декабря мы пытаемся залить каток. Регулярные оттепели не дают нам это сделать, - рассказал Владимир Кучмистов. - К тому же то и дело кто-то катается по свежезалитой площадке, пока никто не видит: одни - на коньках, а другие - даже на велосипеде! Приходится снова и снова заливать, чтобы убрать все неровности и трещины. Очень надеемся, что к концу этой недели будут морозы с хорошим минусом (от -10 и ниже), и у нас получится залить каток».

Сейчас прорабатывается вопрос и о прокате коньков, уточняют в газете.