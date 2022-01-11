Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отсутствие катка в Дно объяснили в муниципалитете

Директор МУП «Дновский районный рынок» Владимир Кучмистов объяснил, почему в Дно невозможно сейчас сделать каток. Об этом пишет районное издание «Дновец».

По словам Кучмистова, в чьём ведении находится хоккейная коробка на стадионе «Локомотив», каток не получается залить из-за неподходящей для этого погоды и «нерадивых дновцев».

«С середины декабря мы пытаемся залить каток. Регулярные оттепели не дают нам это сделать, - рассказал Владимир Кучмистов. - К тому же то и дело кто-то катается по свежезалитой площадке, пока никто не видит: одни - на коньках, а другие - даже на велосипеде! Приходится снова и снова заливать, чтобы убрать все неровности и трещины. Очень надеемся, что к концу этой недели будут морозы с хорошим минусом (от -10 и ниже), и у нас получится залить каток».

Сейчас прорабатывается вопрос и о прокате коньков, уточняют в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

11 января 2022

Убийство собак в Гдовском районе вызвало широкий резонанс
11 января 2022

В Великих Луках ищут новую семью для минипига
11 января 2022

Грязь в автобусах и рост цен на проезд в Пскове прокомментировали в комитете по транспорту
11 января 2022

Отсутствие катка в Дно объяснили в муниципалитете
11 января 2022

Каток заливают в Острове
11 января 2022

Псковичей просят помочь зооприюту подготовиться к ночному морозу
11 января 2022

Светофоры на четырёх перекрестках в Пскове оборудовали бело-лунными сигналами
11 января 2022

Почти 923 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...