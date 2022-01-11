Псковских школьников приглашают принять участие в региональном этапе конкурса сочинений «Без срока давности»

14:24, 11 января 2022, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте сообщил о старте регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

Его координатором выступает Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

Конкурс проводится для увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Принять участие могут ученики 5-11 классов, а также ребята, получающие среднее профессиональное образование.

Конкурс проводится в несколько этапов – сейчас проходит школьный этап, который завершится 30 января.

Среди тем для сочинения: военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории, архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов, потери среди мирного населения на оккупированной территории и ряд других. Помочь в поиске материалов по данным темам могут сотрудники архива, в фондах которого хранятся тысячи документов, в том числе аудиовизуальные воспоминания очевидцев и ветеранов.