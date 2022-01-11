Глава Пскова проведёт очередной приём граждан 13 января

14:24, 11 января 2022, ПАИ

13 января с 16:00 до 18:00 глава Пскова Елена Полонская проведёт очередной приём граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Приём пройдёт в библиотеке «Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева» по адресу: улица Юбилейная, 87а.

Предварительно записаться на приём можно по телефону 66-08-06.