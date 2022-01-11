27-градусный мороз ожидается в Псковской области в ночь на 12 января

14:39, 11 января 2022, ПАИ

12 января в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром местами туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура по области: ночью -27…-22 градуса, днем -15…-10 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.