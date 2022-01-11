27-градусный мороз ожидается в Псковской области в ночь на 12 января
12 января в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром местами туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура по области: ночью -27…-22 градуса, днем -15…-10 градусов.
Атмосферное давление выше нормы.
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