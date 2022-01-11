Михаил Ведерников возглавит региональный штаб по газификации

14:50, 11 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области готов возглавить региональный штаб по газификации. Об этом Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

Сегодня первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании федерального штаба по газификации предложил высшим должностным лицам регионов возглавить штабы по газификации.

«Правильная и нужная инициатива, - отметил Михаил Ведерников. - Вместе с Андреем Анатольевичем, коллегами из Правительства России мы проделали большую работу. Так как занимаюсь вопросом лично, готов возглавить региональный штаб по газификации Псковской области».