Михаил Ведерников возглавит региональный штаб по газификации
Губернатор Псковской области готов возглавить региональный штаб по газификации. Об этом Михаил Ведерников сообщил в Instagram.
Сегодня первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании федерального штаба по газификации предложил высшим должностным лицам регионов возглавить штабы по газификации.
«Правильная и нужная инициатива, - отметил Михаил Ведерников. - Вместе с Андреем Анатольевичем, коллегами из Правительства России мы проделали большую работу. Так как занимаюсь вопросом лично, готов возглавить региональный штаб по газификации Псковской области».
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