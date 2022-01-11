14,3 млн рублей получил Опочецкий район на реализацию нацпроектов в 2021 году

14:59, 11 января 2022, ПАИ

Опочецкий район на реализацию региональных проектов в 2021 году получил 14,3 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Средства были распределены между направлениями: культура, образование и городская среда.

В течение года был приобретён автоклуб со световым и звуковым оборудованием, произведено благоустройство общественной территории на улице Автозаводской и трёх дворов в Опочке.

Также глава региона отметил, что был завершён ремонт спортзала в средней школе №4. Первого подрядчика отправили в реестр недобросовестных на два года, а на средства экономии было закуплено дополнительное оборудование – баскетбольное кольцо, гимнастическая стенка, щит, сетка.

В Центр образования закуплены спортивный инвентарь, туристско-краеведческое оборудование, мобильный автогородок, лаборатории, мультистудии, компьютеры. Создано 377 мест для дополнительного образования детей.

Гимназия имени А. Д. Петрова получила робототехнику, микроскоп, ноутбуки и цифровые лаборатории для создания «Точки роста», а средняя школа №4 – МФУ и ноутбуки для внедрения цифровой образовательной среды.

По спортивному проекту в Опочке появилась площадка ГТО с уличными тренажерами. А в октябре на этой площадке состоялся областной фестиваль ГТО среди муниципальных и госслужащих.