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Происшествия

«Так даже фашисты не поступали»: более полусотни лошадей расстреляли неизвестные на Алтае

В Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошади. Как сообщили пользователи социальных сетей, животные находились на свободном выпасе и добывали себе корм самостоятельно.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Правоохранителям о преступлении рассказал житель села Алексеевка Петропавловского района, который нашёл принадлежащих ему лошадей мёртвыми. Выяснилось, что животных застрелили, когда они паслись между сёлами Солоновка и Камышенка.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают предполагаемых преступников. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Хозяин табуна лошадей Николай Дроков рассказал Telegram-каналу «Инцидент Барнаул», что основную часть стада составляли кобылы, которые ещё не принесли потомства, а также жеребята.

«Мы проверяли их два-три раза в неделю. Хотели на днях поехать с приятелем в очередной раз, но из-за тумана пришлось отложить выезд. А вечером нам позвонили и рассказали, что лошади застрелены, – рассказал Николай Дроков. – Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку, под сердце. Это не человек какой-то, зверь, так даже фашисты не поступали».

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