ПсковГУ приглашает абитуриентов на ускоренный курс подготовки к ЕГЭ

15:33, 11 января 2022, ПАИ

Подготовительное отделение ПсковГУ приглашает абитуриентов на ускоренный курс подготовки к ЕГЭ за 3 месяца, сообщается в Telegram-канале вуза.

В программу входит комплексное укрепление базы, отработка заданий повышенной сложности, моральная подготовка к сдаче экзамена на высокий балл.

Курсы проводятся по русскому языку, математике, физике, информатике, обществознанию, истории. В группе максимум 10 человек. Подготовка длится с февраля по май 2022 года или 30 часов.

Подробнее по номеру: +7(8112) 79-78-78 или WhatsApp +7(911) 697 86 55.