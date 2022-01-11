ПсковГУ приглашает абитуриентов на ускоренный курс подготовки к ЕГЭ
Подготовительное отделение ПсковГУ приглашает абитуриентов на ускоренный курс подготовки к ЕГЭ за 3 месяца, сообщается в Telegram-канале вуза.
В программу входит комплексное укрепление базы, отработка заданий повышенной сложности, моральная подготовка к сдаче экзамена на высокий балл.
Курсы проводятся по русскому языку, математике, физике, информатике, обществознанию, истории. В группе максимум 10 человек. Подготовка длится с февраля по май 2022 года или 30 часов.
Подробнее по номеру: +7(8112) 79-78-78 или WhatsApp +7(911) 697 86 55.
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