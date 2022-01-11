Назначен новый руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области

15:37, 11 января 2022, ПАИ

Андрей Кирилёнок назначен исполняющим обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее Андрей Кирилёнок занимал должность первого заместителя председателя профильного комитета.

Напомним, что бывший руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова покинула свой пост по выслуге лет.