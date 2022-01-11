Назначен новый руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области
Андрей Кирилёнок назначен исполняющим обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Ранее Андрей Кирилёнок занимал должность первого заместителя председателя профильного комитета.
Напомним, что бывший руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова покинула свой пост по выслуге лет.
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11 января 2022
Назначен новый руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области