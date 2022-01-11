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Общество

Почти 50 млн цветов провезли через границу в Псковской области в новогодние праздники

В новогодние праздники на территорию Российской Федерации через пункты пропуска в Псковской области ввезено более 755 тонн продукции растительного происхождения и почти 50 млн цветов и зелени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Больше всего из Белоруссии было ввезено продовольственного картофеля – 455 тонн, свежей моркови – 160 тонн, белокочанной капусты – 60 тонн, соевого шрота – 48 тонн, ржаной муки – 22 тонны и свеклы – 20 тонн.

Также через российско-латвийскую границу РФ в МАПП «Бурачки» в Псковской области было ввезено и проконтролировано Управлением Россельхознадзора почти 50 млн штук срезов цветов, зелени, горшечных растений, саженцев, луковиц, черенков, мха, хвойных веток из Латвии, Литвы и Словакии, 14,8 тонны перца из Северной Македонии, 18 тонн продовольственного мака из Турции, а также 19,9 тонны зеленого кофе в зернах, 19,5 тонны торфа, 10,6 тонны фруктов в ассортименте и 2,8 тонны лука-севка.

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