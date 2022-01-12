Псков, теперь есть приложение, где ваша просьба будет услышана!
Чувствуете, что нуждаетесь в поддержке и не справляетесь своими силами? Возможно, есть неравнодушные люди, которые готовы вам помочь!
Бесплатное мобильное приложение «Твой Час» yourhour.ru объединяет тех, кому нужна помощь, и кто хочет помогать. Приложение позволяет всем нуждающимся и их близким оставлять запросы о помощи и предлагает неравнодушным людям находить наиболее подходящие по локации и интересам задания.
Участники проекта «Твой Час» уже оказывают помощь людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, пожилым людям, детям — всем, кто нуждается в помощи.
Скачивайте приложение и опишите свою ситуацию — уверены, что обязательно найдутся те, кто не останется равнодушным к вашей проблеме!
Google Play: http://bit.ly/Android_tvoychas
App Store: http://bit.ly/iOS_tvoychas
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