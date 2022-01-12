Псков, теперь есть приложение, где ваша просьба будет услышана!

10:07, 12 января 2022, ПАИ

Чувствуете, что нуждаетесь в поддержке и не справляетесь своими силами? Возможно, есть неравнодушные люди, которые готовы вам помочь!

Бесплатное мобильное приложение «Твой Час» yourhour.ru объединяет тех, кому нужна помощь, и кто хочет помогать. Приложение позволяет всем нуждающимся и их близким оставлять запросы о помощи и предлагает неравнодушным людям находить наиболее подходящие по локации и интересам задания.

Участники проекта «Твой Час» уже оказывают помощь людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, пожилым людям, детям — всем, кто нуждается в помощи.

Скачивайте приложение и опишите свою ситуацию — уверены, что обязательно найдутся те, кто не останется равнодушным к вашей проблеме!

Google Play: http://bit.ly/Android_tvoychas