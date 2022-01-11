Борис Елкин вошёл в десятку лидеров в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО

16:43, 11 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин занял восьмое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2021 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Лидером медиарейтинга стал мэр Вологды Сергей Воропанов, второе место занял глава Петрозаводска Владимир Любарский, третье – глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

В новой должности Борис Елкин попал в этот рейтинг впервые. В должности и. п. главы администрации Пскова он занимал второе место в октябре 2021 года. Отметим, что глава Пскова Елена Полонская заняла в рейтинге пятое место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 69 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.