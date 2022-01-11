Более 200 млн рублей направили на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области в 2021 году

16:46, 11 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области было выделено 211 млн рублей на финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Одно из мероприятий программы - нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением износостойких маркировочных материалов со светоотражающими элементами. Так, в 2021 году на автомобильных дорогах регионального значения появилось порядка 3 тысяч километров новой разметки. На эти цели было направлено около 90 млн рублей из областного бюджета.

Еще одно важное направление этой работы - освещение дорог. В регионе ведется как строительство новых линий наружного искусственного электроосвещения, так и устройство локальных элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. В 2021 году оборудовано освещение в деревне Подкрестье Пушкиногорского района, в населенном пункте Ершово Псковского района. Кроме того, ведутся работы по устройству линии наружного искусственного электроосвещения в Опочке. На улицах Коммунальной и Ленина в районном центре будет построено 4 линии освещения. Контракт двухгодичный, общее количество светильников составит 227 штук. В 2021 году уже выполнены работы по технологическому подключению линии наружного искусственного электроосвещения на улице Коммунальной.

Также выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров на автомобильной дороге в деревне Писковичи (в том числе по ремонту существующих и строительству недостающих тротуаров, по устройству линии наружного электроосвещения, замене и установке недостающего пешеходного ограждения, устройству тактильной плитки у пешеходных переходов).

Кроме того, ежегодно производится устройство и замена барьерного ограждения вдоль дорог. В 2021 году установлено более 17 км новой «барьерки». Финансирование работ составило более 40 млн рублей. Барьерное ограждение выполнено из оцинкованного металла и укомплектовано светоотражающими элементами, что положительно сказывается на безопасности дорожного движения в темное время суток. Светоотражатели обозначают направление полосы движения на виражах и поворотах и предупреждают водителей об опасном участке дороги.

В перечень мероприятий нацпроекта также включено комплексное обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В перечень работ входит установка «мигающих» светофоров, пешеходного ограждения и дорожных знаков на флуоресцентной основе. В 2021 году безопасными стали 22 пешеходных перехода возле школ и детских садов. На эти цели было направлено более 14 млн рублей.

Суммарный объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году составил более 211 млн рублей.

Согласно статистике ГИБДД, на региональных дорогах количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 27% по сравнению с 2020 годом.