Почти на 20% снизилась заболеваемость COVID-19 в России

17:01, 11 января 2022, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась за первую неделю 2022 года почти на 20 % по сравнению с последней неделей 2021 года. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«По итогам первой недели 2022 года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 76,33 на 100 тысяч населения, что на 19,4 % ниже, чем на прошлой неделе», – сказала Анна Попова.

Она отметила, что по итогам первой недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 35 регионах страны.