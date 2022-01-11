Специалисты медучреждений Псковской области приступили к работе на новом оборудовании

17:22, 11 января 2022, ПАИ

Специалисты нескольких учреждений здравоохранения Псковской области приступили к работе в 2022 году на новом оборудовании. Главным образом обновление коснулось диагностического звена медицинских организаций.

Самыми дорогостоящими покупками для региональной медицины стали два аппарата рентгеновской компьютерной томографии (КТ) — на их приобретение было направлено около 120 млн рублей. Системы были установлены в Великолукской межрайонной больнице и Псковской городской поликлинике в конце прошлого года.

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин рассказал, что в настоящее время оборудование настроено и уже применяется для диагностики заболеваний пациентов стационарного блока. В ближайшее время аппарат будет использоваться также для работы с амбулаторными пациентами. Для этого специалисты прошли дополнительное обучение.

Ряд медицинских организаций оснащен современными цифровыми рентгеновскими установками. Так, флюорограф с низкой дозой облучения получил Дновский филиал Порховской межрайонной больницы, стационарный рентгеновский аппарат на три рабочих места направлен в Псковскую городскую больницу, передвижная установка — в Псковскую межрайонную больницу. Стоимость медтехники составила порядка 40 млн рублей.

В Псковский перинатальный центр, Псковский госпиталь ветеранов войн, а также учреждения Пскова, Невельского, Новосокольнического, Себежского и Дедовичского районов поступили 10 аппаратов для проведения комплексных и частных ультразвуковых исследований организма общей стоимостью более 45 млн рублей.

В рамках закупок в медучреждения было также приобретено узкопрофильное специализированное исследовательское оборудование. Речь, в частности, идет о жидкостном хромато-масс-спектрометре, который установлен в Псковском областном наркологическом диспансере, и газовом хромато-масс-спектрометре — он функционирует в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Стоимость обоих аппаратов превышает 60 млн рублей.

Были модернизированы и рабочие места специалистов в учреждениях здравоохранения области. Так, оборудовано 20 мест врача-стоматолога, а также более 15 мест врачей офтальмологического и лор-направлений.

Для Псковской областной клинической больницы закуплены универсальная хирургическая офтальмологическая система факоэмульсификации/ витрэктомии и лазерная хирургическая система стоимостью свыше 33 млн рублей — инновационный аппарат установлен в урологическом отделении учреждения и будет применяться для малоинвазивного операционного вмешательства. По словам и. о. главного врача учреждения Сергея Калашникова, все оборудование успешно внедрено в рабочий процесс.

В Великолукскую детскую городскую больницу приобретен реанимационный комплекс для транспортировки новорожденных. На его закупку потрачено более 7 млн рублей.

Кроме того, в учреждения здравоохранения приобретены иные медицинские системы и изделия, мебель и расходные материалы.

В конце прошлого года регион заключил ряд крупных контрактов на приобретение необходимых медицинских установок. Большая часть оборудования поступила в область при поддержке Правительства Российской Федерации на средства федерального бюджета. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом РФ Владимиром Путиным.