Молодёжный центр Пскова приглашает подростков в клуб «Мечта»
Псковский городской молодёжный центр открывает новый набор в социальный клуб «Мечта», который позволит молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет активно проводить свой досуг вне школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.
Участникам клуба предоставлена возможность бесплатно участвовать в различных мероприятиях: мастер-классах, викторинах, конкурсах, экскурсиях и волонтёрских акциях. Также они смогут подтянуть успеваемость в школе и приобрести новые знакомства.
Чтобы стать членом клуба, необходимо до 10 февраля связаться со специалистом по телефону 8 (8112) 56 41 88 или зарегистрироваться по ссылке.
Встречи клуба проходят по адресу ул. Олега Кошевого, 25.
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