Псковских подростков приглашают вступить в клуб «Мечта»

16:48, 11 января 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр открывает новый набор в социальный клуб «Мечта», который позволит молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет активно проводить свой досуг вне школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Отмечается, что участникам клуба предоставлена возможность бесплатно участвовать в различных мероприятиях: мастер-классах, викторинах, конкурсах, экскурсиях и волонтёрских акциях. Также они смогут не только подтянуть успеваемость в школе, но и обрести новые знакомства.

Чтобы стать членом клуба, необходимо до 10 февраля связаться со специалистом по телефону 8(8112)56-41-88 или зарегистрироваться здесь.

Отметим, что встречи клуба проходят на улице Олега Кошевого, 25.