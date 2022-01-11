Пожар в жилом доме произошёл в Усвятах
Пожар произошёл 11 января в жилом доме на улице Высотной в Усвятах, сообщает газета «Новая жизнь» Усвятского района.
Хозяев дома в момент пожара в помещении не было. В результате возгорания крыша выгорела по всей площади, произошло обрушение потолка. На месте происшествия работали сотрудники пожарной части №31.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. По данной причине в 2021 году произошел 231 пожар.
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