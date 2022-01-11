Пострадавшую при пожаре в квартире певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

18:31, 11 января 2022, ПАИ

Пострадавшая при пожаре в квартире певица Марина Хлебникова сообщила в Instagram о своей выписке из больницы после почти двух месяцев лечения.

Она отметила, что еще не может вернуться домой, где 18 ноября 2021 года произошел пожар. Хлебникова добавила, что останется пока у друзей, которые помогали ей все это время и даже организовали сбор средств для восстановления квартиры.

Марина поблагодарила поклонников за поддержку, которую они ей оказали во время лечения.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября 2021 года, пишет ТАСС. Пострадали два человека, включая саму артистку. Хлебникову госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ, затем проходила лечение в ожоговом отделении.