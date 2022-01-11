В Правительстве РФ призвали губернаторов следить за уровнем тестирования на COVID-19

18:41, 11 января 2022, ПАИ

Уровень тестирования на коронавирус в регионах должен соответствовать показателям, установленным Роспотребнадзором РФ. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к главам регионов на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Хочу обратиться ко всем главам субъектов РФ. Борьба с инфекцией продолжается, и, конечно, необходимо принимать все необходимые меры, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю. Ежедневно должно проводиться, ещё раз повторю, не менее 300 тестов на 100 тысяч человек», – сказал премьер-министр РФ.

Также Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время проведет ещё одно совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.