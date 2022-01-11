Диетолог назвал основные правила питания после новогодних праздников
Диетолог Михаил Гинзбург назвал основные правила питания после новогодних праздников, сообщает телеканал «Звезда».
«Во-первых, ограничить соль, сахар, жареное и выпечку. Добавить больше каш – гречки, овсянки. Пить больше зелёного чая, есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов», – сказал эксперт.
В то же время диетолог подчеркнул, что важно есть хлеб, поскольку он содержит клетчатку, аминокислоты, витамины и другие полезные вещества. Также не возбраняется пить кофе. Можно выпивать по две чашки в день, уточнил Михаил Гинзбург.
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