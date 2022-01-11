В России учредили Ассоциацию национальных театров

19:03, 11 января 2022, ПАИ

10 января в Петрозаводске, в Национальном театре Карелии состоялась Учредительная конференция Ассоциации национальных театров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Приветствовал участников конференции – руководителей 32 театров из разных республик и регионов России – глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

В ходе мероприятия художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин представил ряд проектных предложений в план работы Ассоциации. В их числе: проведение в 2022 году Интенсивной летней театральной школы для технических специалистов национальных театров на базе Новой сцены Александринского театра; проведение специальной программы Ассоциации национальных театров в рамках Форума-фестиваля «Науруз» в июне 2022 года в Казани; просветительских резиденций в регионах России под эгидой Национальной театральной школы и другие. Он также рассказал, что Международным комитетом Театральной олимпиады решено на Театральной олимпиаде, которая пройдет в 2023 года в Венгрии, провести Программу Национальных театров мира.

Ассоциация планирует утвердить перспективный план работы на Первом конгрессе национальных театров в июне 2022 года в Якутске в Дни 100-летнего юбилея Республики Саха (Якутия).

В настоящее время совместно с Министерством юстиции Российской Федерации прорабатывается проект Устава Ассоциации национальных театров.

В завершение конференции был подписан Меморандум Ассоциации, определяющий основные цели, задачи и принципы работы новой организации.

Председателем Совета Ассоциации избран художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. В состав Совета вошли главный режиссер Татарского Государственного академического театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев, директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель Саха академического театра им. П.А. Ойунского Андрей Борисов, художественный руководитель и директор Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова Хава Ахмадова, художественный руководитель Государственного бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева Саян Жамбалов, художественный руководитель-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Ответственным секретарем Совета избран арт-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Андрей Пронин.