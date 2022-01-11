В этом году в России изменились условия страхования урожая

19:20, 11 января 2022, ПАИ

С 2022 года условия страхования урожая в России изменились, заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба НСА.

Отмечается, что растениеводам страны теперь доступен ещё один полис – страхование сельхозкультур на случай наступления чрезвычайной ситуации. С 1 января вступила в силу полная нормативно-правовая база, которая разрешает осуществлять новый вид страхования в рамках системы агрострахования с господдержкой.

Биджов отметил, что с этого года аграриям предоставляется выбор: хозяйства могут застраховать посевы или посадки на случай утраты либо по мультирисковой программе, либо по программе страхования ущерба от объявленной ЧС природного характера, либо с использованием двух программ одновременно.

В первом случае страховая защита сработает, если урожай застрахованной сельхозкультуры в целом в хозяйстве снизится по сравнению со средним пятилетним уровнем под влиянием опасных природных явлений, указанных в полисе. Тогда страховая выплата будет рассчитываться, исходя из стоимости утраченного урожая.

Во втором случае аграрий получит страховую выплату в том случае, если в регионе будет объявлен режим ЧС в связи с масштабными потерями посевов, которые были вызваны любыми природными явлениями. Выплаты при страховании от ЧС будут начисляться на каждый гектар, на котором официальная комиссия по ликвидации ЧС установит утрату посевов или посадок, и соответствовать прямым затратам на его возделывание.

К страхованию урожая от рисков ЧС допущены агростраховщики-члены НСА с опытом работы в сельхозстраховании не менее пяти лет, располагающие капиталом не менее 3 млрд рублей и имеющие рейтинги агентства «Эксперт РА» не ниже «ruA-». Официальный перечень агростраховщиков, которые получат право страховать урожай в случае наступления ЧС, будет опубликован Минсельхозом России в течение 20 рабочих дней с момента выхода постановления № 2423.