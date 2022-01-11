В Санкт-Петербурге выпустят новый тираж «Подорожника» в честь 300-летия прокуратуры

20:21, 11 января 2022, ПАИ

Новый тираж электронных проездных карт «Подорожник» выпустят в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского организатора перевозок в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что новая партия карт будет посвящена 300-летию прокуратуры России. Продаваться они начнут с 12 января.

Купить проездные можно будет в кассах станций метро «Адмиралтейская» и «Гостиный двор». В пресс-службе добавили, что тираж карт будет ограничен.